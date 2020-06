’Koninklijke corgi’s konden dagelijks kiezen uit verse lever, konijn of biefstuk’

McGrady laat op zijn YouTube-kanaal zien hoe hij de uitgebreide gerechten klaarmaakte. Zo maakte hij gerechten met konijn, lever en biefstuk. Er mocht geen enkel botje in het vlees blijven zitten, want dan konden de corgi’s stikken. „Ik dacht dat ik ging koken voor koningen, koninginnen en presidenten. Ik had niet verwacht dat ik eten moest klaarmaken voor de hondjes van de Queen”, vertelt de chef. Hoe de honden precies van de kaart kozen, vertelt McGrady niet.

De twaalf corgi’s die in Buckingham Palace woonden toen McGrady er werkte, werden extreem verwend. Ze hadden allemaal hun eigen, geweven mandje in een speciaal voor hen ingerichte ’corgikamer’. Twee lakeien zorgden de hele dag voor de dieren, en brachten hun eten voor hen mee uit de keuken. De laatste rascorgi van de Queen overleed in 2018.