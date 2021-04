Advocaten delen foto van Ghislaine Maxwell met blauw oog

Op de foto is een vermagerde en bleke Maxwell te zien, met een bloeduitstorting onder haar linkeroog. Volgens Maxwell is dat laatste een gevolg van het feit dat ze haar ogen steeds moet afschermen van de lichten in haar cel. Ze zou elke vijftien minuten wakker worden gemaakt met een zaklamp om te checken of ze nog in leven is.

De advocaten van Maxwell deden al vaker hun beklag over de behandeling van hun cliënte. Ze dienden ook al meerdere verzoeken in om haar vrij te krijgen op borgtocht, maar dat werd telkens geweigerd.

De socialite zit sinds vorig jaar vast op verdenking van het regelen van meisjes voor massages en seks met Epstein en mensen uit diens entourage. Bij drie meisjes zou dat tussen 1994 en 1997 zijn gebeurd. Bij het jongste geval gaat het om de periode 2001-2004. Maxwell heeft de beschuldigingen tegen haar steeds ontkend. Het proces tegen haar staat gepland op 12 juli.