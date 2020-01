Tot het uiterste in nieuwe spelshow ’Alleskunner’

Honderd kandidaten zijn geselecteerd voor de groots opgezette spelshow„Je hoeft niet de beste te zijn, als je maar niet de slechtste bent.” Ⓒ Foto Wessel de Groot

Een speld in een hooiberg zoeken. De swish dansen. En een fluitje uit een ijsblokje zien te krijgen. In De Alleskunner worden 99 spellen gespeeld, waarna de winnaar er met de buit vandoor gaat: een jaar lang gratis leven. „Ik had niet gedacht dat ik zo fanatiek zou zijn. Dat ijsblokje heb ik onder mijn oksel gestopt, en daarna in mijn mond. Ja, heel vies”, zegt een van de deelnemers.