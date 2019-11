Catherine steekt Meghan hart onder de riem

Ⓒ Hollandse Hoogte

Sinds de documentaire Harry & Meghan: An African Journey, waarin Meghan openhartig vertelt over hoe zij worstelt met alle aandacht die zij krijgt, ligt de vrouw van prins Harry misschien wel meer dan ooit onder een vergrootglas. De hertogin durfde haar kwetsbaarheid te tonen, maar dat wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen. Gelukkig voor Meghan krijgt ze ook veel steun, ook uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Catherine, de vrouw van prins William steekt haar schoonzus een hart onder de riem.