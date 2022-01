’Laura Pausini en Mika presenteren songfestival’

De contracten van Pausini en Cattelan zouden al zijn getekend, maar de deal met Mika is nog niet helemaal rond. Zijn naam gaat al maanden rond als mogelijke presentator van het songfestival. De Italiaanse songfestivalorganisatie zou voor deze drie hebben gekozen vanwege hun bekendheid en kennis van de Engelse taal.

De 47-jarige Pausini is in Nederland vooral bekend van haar hits La Solitudine uit 1993 en Strani Amori uit 1994. Mika (38) komt oorspronkelijk uit Libanon maar vestigde zich op jonge leeftijd in Groot-Brittannië. In 2007 en 2008 scoorde hij wereldwijd een reeks hits met onder meer Grace Kelly en Relax, Take It Easy. In Italië had hij al zijn eigen tv-show en zat hij in de jury van X Factor.

Cattelan presenteerde jarenlang X Factor in Italië. Vorig jaar maakte de 41-jarige presentator de overstap naar de Italiaanse omroep Rai, die het songfestival dit jaar organiseert.