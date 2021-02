Meghan blij met uitspraak rechter: ’Aangerichte schade gaat heel diep’

De hertogin van Sussex zegt dat de tabloids die onder ANL vallen al lange tijd in de privélevens van beroemdheden wroeten, zonder dat ze daarvoor worden berispt. Het is voor hen een spel, aldus Meghan. „Voor mij en voor zoveel anderen is het echter het echte leven, zijn het echte relaties en echt verdriet. De schade die ze hebben aangericht gaat heel diep.”

„De wereld heeft behoefte aan betrouwbaar, op feiten gecontroleerd nieuws van kwaliteit. Wat The Mail on Sunday en de zustertabloids doen is het tegenovergestelde”, stelt Meghan. „We verliezen allemaal wanneer verkeerde informatie meer verkoopt dan de waarheid, wanneer morele uitbuiting meer verkoopt dan fatsoen, en wanneer bedrijven hun bedrijfsmodel creëren om te profiteren van de pijn van mensen. Maar vandaag hebben we allemaal gewonnen.”