’Madonna al JAAR lang aan daten met 25-jarige toyboy’

Al zijn Laurie (55) en Drue (59) zelf nog jonger dan de 61-jarige Madonna, toch kan de relatie van hun zoon Ahlamalik (25) met de popster hun goedkeuring wegdragen. Dat vertellen ze aan The Mirror. Volgens hen maakt de zangeres al plannen voor een toekomst met de danser. Zij achten het zelfs niet onmogelijk dat de twee samen in het huwelijksbootje stappen.

„Madonna bleef maar praten over hoeveel ze om onze zoon geeft”, vertelt zijn vader. „Ze zei dat hij intelligent en erg getalenteerd is. En dat ze zo gek op hem is dat we ons totaal geen zorgen meer maakten.”

Dat ze zoveel vertrouwen in de relatie hebben, komt ook omdat die volgens hen al zeker een jaar duurt, al bleef die voor de buitenwereld verborgen. Vorig jaar waren er al wel geruchten, maar pas onlangs doken er voor het eerst beelden op van de twee samen. Ahlamalik zou ook de kinderen van Madonna al hebben ontmoet.

De vrienden van Madonna maken zich zorgen om haar voortdurende keuzes voor veel jongere mannen. Een insider: „Ze kijkt niet eens meer naar mannen die half zo oud zijn als haar.”

„Het is geweldig dat ze nog in staat is deze kinderen aan te trekken en ze lijkt oprecht gelukkig op dit moment, maar je hoeft maar naar haar date-geschiedenis te kijken om te zien dat er maar een kleine kans is dat dit geluk blijvend is.”

Bekijk ook: De toyboys van Madonna