Akwasi pleit voor ’partij voor mensen van kleur’

„Er zit wel een Partij voor de Dieren in het parlement, maar geen partij voor mensen van kleur. Golden retrievers zijn in de Tweede Kamer beter vertegenwoordigd dan mensen van kleur”, zegt Akwasi in Het Parool. Hij ziet een mooie rol weggelegd voor Sylvana Simons en haar partij BIJ1. „Ze zou er zoveel goed werk kunnen doen. Ik ken haar persoonlijk, ja. Kenden maar meer mensen haar echt. Ze is een supersympathiek mens.”

In het interview zegt Akwasi dat hij na zijn Black Lives Matter-speech in juni werd bedreigd. Op de Dam in Amsterdam sprak hij destijds een menigte toe: „Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Daarover zegt hij nu: „Ik heb nooit een blad voor de mond genomen, droeg altijd al het hart op de tong. Alleen heb ik op de Dam iets gezegd dat blijkbaar zo recht voor zijn raap was dat mensen er heel oncomfortabel van worden. Ik ben bedreigd, ja. En natuurlijk doet dat me wat, maar ik laat me er niet door van de wijs brengen. Het gaat ook niet om mij, weet je. Er is niks mis met mij, er is wat mis met Nederland.”

Zijn vader vond dat de rapper excuses moest maken voor wat hij op de Dam had gezegd over Zwarte Piet. „Maar hij komt uit een tijd waarin je werkte voor een baas en je plaats wist. Ik ben mijn eigen baas en zeg wat ik wil. Niemand kan mij ontslaan, als je niet uitkijkt ontsla ik jou. (...) De ophef over mijn speech op de Dam kwam trouwens pas laat op gang. Op de dag zelf was er niets aan de hand, de dagen erna ook niet. Pas later in de week, toen allerlei rechtse media ermee aan de haal gingen, ging het mis. Daarvoor was er alleen lof, respect en bewondering.”