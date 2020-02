Veel annuleringen bij Meilandjes na verhuisbericht

De familie Meiland. Ⓒ ANP

Het regent sinds maandag annuleringen bij de familie Meiland. Het bericht dat Martien, Erica en de rest van de Meilandjes Frankrijk vaarwel zeggen, heeft veel mensen doen besluiten om hun reservering in hun chateau te cancelen. Maxime vertelt in haar Instagram Stories dat dat voor de mensen die dit jaar hebben gereserveerd helemaal niet nodig is.