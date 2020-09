Kinderboekenweek: tijdmachine vol verhalen

Illustratrice Mylo Freeman (l.) en auteur Arend van Dam. Ⓒ Foto Maikel Thijssen

Ridders in de Middeleeuwen, farao’s en mummies of onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. In veel boeken kun je tijdens het lezen als het ware in een tijdmachine stappen. De Kinderboekenweek, die volgende week van start gaat, heeft dit jaar dan ook als thema: ’En toen?’