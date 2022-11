Sterren herdenken Fame-zangeres Irene Cara

„Irene Cara, je hebt me meer geïnspireerd dan je ooit zou kunnen weten”, schrijft Lenny Kravitz op Twitter. „Jouw nummers en vocalen creëerden pure energie die nooit meer zal verdwijnen.”

Ook Red Hot Chili Peppers-bassist Flea laat van zich horen. „Ik ben zo verdrietig om te horen over Irene Cara, ze was echt een lichtpuntje.” Muziekgroep Sister Sledge schrijft verdrietig te zijn om het overlijden van Cara. „Haar muziek heeft de zielen van zo veel mensen geholpen. Haar nalatenschap is tijdloos!”

Cara werd begin jaren tachtig in één klap wereldberoemd door haar rol als Coco Hernandez in de musicalfilm Fame, waarvoor ze ook de soundtrack verzorgde. Het leverde haar destijds twee Grammy Awards op. Het liedje werd een nummer 1-hit in Nederland. Ze zong enkele jaren later ook de titelsong van Flashdance, ook wel bekend als What A Feeling.