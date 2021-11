’Foto geslachtsdeel kostte Chris Evans titel Sexiest Man Alive’

Volgens de krant was de ’benoeming’ van de acteur als meest sexy man ter wereld vorig jaar al rond, toen Evans in een Instagram Story het foto-overzicht van zijn telefoon in beeld bracht. Op een van de voorvertoninkjes in zijn galerij was een geslachtsdeel te zien, vermoedelijk dat van de acteur zelf. Die had snel door dat hij iets te veel had gedeeld en haalde het filmpje offline, maar screenshots daarvan circuleerden toen al op sociale media.

Daarop koos People er volgens The New York Post voor de acteur even in de wachtkamer te zetten en voor een andere kandidaat, Michael B. Jordan, te gaan.