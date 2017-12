Sound of Music-ster (68) overleden

Haar zoon, Ryan Urich, vertelt aan TMZ: „Ze was een actrice, een ballerina en genoot met volle teugen van het leven. Ze had geen pijn, maar bijna vier weken na de diagnose dat ze hersenkanker had en terminaal ziek zou zijn, had ze er genoeg van en blies haar laatste adem om 19:22 uur uit.”

De familie von Trapp uit de film the Sound of Music (v.l.n.r.): Nicholas Hammond, Kym Karath, Angela Cartwright, Julie Andrews, Christopher Plummer, Charmian Carr, Heather Menzies, Duane Chase, Debbie Turner Box. Ⓒ Hollandse Hoogte

Heather was 15 jaar oud toen zij deel uitmaakte van de cast van de film, die inmiddels bekend is als klassieker en maar liefst vijf Oscars won.

De actrice laat drie kinderen, een boel kleinkinderen en een achterkleinkind na. Haar echtgenoot Robert Urich overleed in 2002 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Aan de rol van Louisa von Trapp, het derde kind van de Von Trapps, dankte zij in 1973 een fotoreeks in Playboy, onder de naam Tender Trapp. 'Tender' zou je kunnen vertalen als zacht, lief, maar ook mals, tenger of fijnzinnig.

Op het witte scherm bleven haar prestaties beperkt. Ze speelde onder meer nog in Hawaii, net als in The Sound of Music naast Julie Andrews, en in de horrorfilm Piranha. Op televisie verging het haar beter met rollen in Alias Smith and Jones en The Love Boat.