’Prins Andrew kent Virginia Giuffre niet’

De spraakmakende foto van prins Andrew, Virginia Giuffre én Ghislaine Maxwell uit 2001. Ⓒ BSR Agency

Het transcript van het verhoor van Ghislaine Maxwell is donderdag eindelijk vrijgegeven. Spannende tijden voor prins Andrew, wiens naam veelvuldig in verband wordt gebracht met de misbruikschandalen van de Britse socialite en haar goede vriend Jeffrey Epstein. Hoewel zijn naam in de transcriptie niet voorkomt, wijst één verhaal overduidelijk naar de hertog van York: zijn vermeende seksuele contact met Virginia Giuffre!