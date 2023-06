Valerio Zeno: ’Ik wil wel een bruiloft met alles erop en eraan’

Het liefst trouwt Zeno in Italië, in een klein kerkje. „Niet omdat ik gelovig ben, maar omdat ik vind dat dat erbij hoort”, zegt hij. De presentator ziet zijn partner dan graag in de arm van haar vader in een lange jurk met sluier door het gangpad lopen. „Zo’n groot feest kost een paar centen, dus daar moet ik eerst nog voor sparen”, aldus de presentator.

Eind mei vroeg Zeno zijn Manon ten huwelijk. Dat deed hij in Italië. Het stel is inmiddels ruim vier jaar samen.