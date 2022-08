Waarom Drake en Beyoncé ineens dance en house maken

Sterren

Voormalig One Direction-ster Louis Tomlinson: ’Onze eerste plaat was echt slecht’

Van het One Direction-album Up All Night (2011) gingen er wereldwijd zo’n 4,5 miljoen over de toonbank, al zegt dat natuurlijk niets over de kwaliteit van de plaat. En dat kan voormalig bandlid Louis Tomlinson alleen maar beamen.