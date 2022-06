Johnny Depp wint in smaadzaak, Amber Heard moet ex miljoenen betalen

De jury is unaniem van oordeel dat de statements van seksueel geweld en overschrijdend gedrag door Amber Heard jegens Johnny Depp vals en boosaardig zijn en in hoge mate als onwaar kunnen worden beschouwd. De jury kent Depp 10 miljoen dollar aan schadevergoeding toe en 5 miljoen dollar aan strafkosten aan de rechtszaak. De strafkosten komen in de staat Virginia neer op maximaal 350.000 dollar.

Depp kreeg gelijk op alle punten, Heard in haar zaak slechts op enkele punten. De acteur moet van de jury 2 miljoen dollar aan zijn ex-vrouw betalen.

Eerder namen we deze video op over de absurde rechtszaak. Artikel gaat verder onder de video.

Huiselijk geweld

De zaak tussen Depp en Heard is sinds 11 april bezig. De acteur klaagde zijn ex-vrouw aan nadat zij in 2018 een opiniestuk had geschreven voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin zei ze slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de 58-jarige acteur voor lezers overduidelijk zijn dat het over hem ging. En hoewel Heard de afgelopen weken onder ede verklaard heeft niet de schrijver te zijn van het betreffende stuk, verklaarde ze later juist wel de auteur van het artikel te zijn, ’om mensen te laten zien hoe invloedrijk mannen als Johnny Depp zijn’.

Depp had Heard voor 50 miljoen dollar aangeklaagd. Zij diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar. De voormalig geliefden hebben allebei een getuigenis afgelegd voor de rechtbank. Ook werden getuigen gehoord voor zowel de acteur als de actrice.