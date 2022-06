LIVE | Oordeel in smaadzaak tussen Johnny Depp en Amber Heard

Kopieer naar clipboard

Johnny Depp en Amber Heard in gelukkiger tijden. Ⓒ FilmMagic

De zevenkoppige jury in de smaadzaak van de Amerikaanse acteur Johnny Depp tegen zijn ex-echtgenote Amber Heard is tot een oordeel gekomen. Depp is niet live aanwezig bij de uitspraak, maar via een video-verbinding. Heard zit wel in de zaal.