Kickbokser Rodney Glunder naast Fernando Halman in Suriname

Ook oud-kickbokser Rodney Glunder heeft een rol bemachtigd in de omstreden film Suriname. Glunder heeft onder meer scènes met FunX-dj Fernando Halman, die eerder deze week bekendmaakte zijn bioscoopdebuut te maken in de film. De oud-kickbokser speelt de rol van de persoonlijke beveiliger van de drugsdealer waar de film over vertelt, zo heeft de producent bekendgemaakt.