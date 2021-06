Fans mogen meeluisteren met hoorzitting Britney Spears

Aangezien in Californië veel van die restricties dinsdag komen te vervallen, leek het er even op dat Spears zich de 23e zelf bij de rechtbank zou melden. De Los Angeles County Superior Court liet maandag echter weten dat de betrokken partijen hebben afgesproken toch allemaal vanaf een andere locatie in te bellen. Fans en andere geïnteresseerden mogen naar de rechtbank komen om mee te luisteren, maar camera's zijn daar verboden.

De nu 39-jarige muzikante kwam in 2008, na een periode van zware mentale problemen, onder curatele te staan. Haar vader en een advocaat werden aangewezen als conservators. In 2019 zegde de advocaat op en kreeg pa Jamie volledige zeggenschap. Hij legde die functie later in 2019 neer wegens gezondheidsproblemen en liet Jodi Montgomery de verantwoordelijkheden overnemen.

Spears wil nu dat alleen Montgomery haar persoonlijk gaat bijstaan, en haar vader en Montgomery samen haar zakelijke imperium gaan overzien. De zangeres wil dat ook wordt vastgelegd dat zij in de toekomst kan pleiten voor een volledig einde aan de curatele.