4 x leuke zomerse uitjes

Beekse Bergen, t/m 11 augustus

Beleef de ’Summer of Africa’ tussen de wilde dieren. Tot half augustus verkeert Safaripark Beekse Bergen in Afrikaanse sferen. Met onder andere een barbecue geheel in stijl, lekkere cocktails en zelf geroosterde marshmallows.

Het entreeplein is in deze periode omgedoopt tot African Summer Square. Op de zaterdagen vind je naast de dagelijkse activiteiten Afrikaans entertainment in Afrikadorp en op het Kongoplein. Bezoekers kunnen meeswingen op de ritmische beats.

Ook is het park extra lang geopend. Stap tijdens een avondsafari in de bus, ga aan boord van de safariboot, lekker wandelen of rij met de eigen auto door het Safaripark. Daarna kan de bezoeker nog even relaxen de cocktailbar.

Info: beeksebergen.nl

Caprera, Bloemendaal, 19, 20 en 21 juli

Mol wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept. Ⓒ Foto Christiaan Bloem

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wie heeft dit gedaan? Mol gaat op zoek naar de dader en ontmoet allemaal wonderlijke dieren die zeggen dat ze er niets mee te maken hebben...

Naar het bekende kinderboek van Werner Holzwarth en Wolf Elbruch komt Meneer Monster productie met de bijna woordloze, grappige jeugdtheatervoorstelling Over een kleine mol voor de allerkleinsten (vanaf 2 jaar).

Jeugdtheatercollectief Meneer Monster is onder andere bekend van de voorstellingen Fantastische Meneer Vos, De Gruffalo en De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen (winnaar Zilveren Krekel 2018).

Over een kleine mol speelt onder de kap van Caprera, dat wil zeggen: kleinschalig en met stoelen en bankjes op het podium zodat de kinderen het extra goed kunnen zien.

Info caprera.nu

Onderwatersafari, t/m 25 augustus

In de zomervakantie is er veel te doen in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Een spetterende attractie hier is de OnderWaterSafari, waarbij je zelf droog blijft maar toch onder de waterspiegel kunt duiken.

In een speciaal voertuig maak je een reis van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Laat je meevoeren door de stroom en ga op zoek naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de otter, bever, meerval, zeehond en bruinvis.

Wil je zeker zijn van een plek, boek dan een ticket met tijdslot via natuurmuseumfryslan.nl.

Vanaf 4 jaar.

Klim naar het licht, t/m 31 september

De Sint Bavo Kathedraal aan de rand van Haarlem is één van de vijf belangrijkste kerken ter wereld die zijn gebouwd tussen 1850 en 1950. Na de jarenlange restauratie is de koepelkathedraal meer het ontdekken waard dan ooit. Hedendaagse namen als Marc Mulders, Jan Dibbets en Gijs Vrieling werden afgelopen jaren toegevoegd aan de lijst van zestig kunstenaars die aan het monument werkten, b.v. Jan Toorop, Mari Andriessen en Han Bijvoet.

Via spannende spiltrappen, gewelven, kerkklok-kamers en de enorme koepel kunnen bezoekers deze zomer naar boven klimmen. Bovenop de torens, voor de gelegenheid met een luchtbrug aan elkaar verbonden, wacht een spectaculair uitzicht. Dan is er nog de kerk zelf met zijn kunstschatten en het Kathedraal Museum in de crypte. Voor de klim kunt u het beste vooraf boeken:

klimnaarhetlicht.nl