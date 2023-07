Premium Het beste van De Telegraaf

Publiek Down the Rabbit Hole heeft maling aan prijs, drukte of line up Weekend in het ’konijnenhol’: ’Mijn vrouw heeft zelfs de rollator mee!’

Johan van der Zande

Down the Rabbit Hole 2023

BEUNINGEN - Als Down the rabbit hole door Mojo in 2014 in de markt wordt gezet als ’kleine broertje van Lowlands’, komen er maximaal 8000 mensen naar de Groene Heuvels in Beuningen. Anno 2023 - op bijna dezelfde oppervlakte– zijn er dit weekeinde inmiddels 45.000 ’rabbits’. Jong en oud. En ze zijn even dagenlang niets anders dan zielsgelukkig in het ’konijnenhol’. „Dit is toch een heerlijk festival, man!”