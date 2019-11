Met de stoomtram naar de pakjesboot

Stap op stoomtramstation Hoorn in de stoomtram en begin het avontuur naar een onvergetelijk Sinterklaasfeest. De stoker gooit wat extra kolen op het vuur. De stoom uit de locomotief maakt de rijtuigen lekker warm, zodat je comfortabel naar Medemblik reist. Onderweg krijg je lekkere warme chocolademelk met koek.

De Pieten brengen de kinden naar de pakjesboot.

Ook komen de Pieten aan boord om je gezelschap te houden en je in Medemblik naar de haven brengen. Daar wordt de grote pakjesboot van Sinterklaas verwacht. Als de pakjesboot aanlegt, mag iedereen aan boord komen om Sinterklaas in zijn werkruimte te bezoeken. Natuurlijk zal de boot ook een stukje varen en heeft de Sint voor ieder kind een cadeautje. Na het bezoek keert de stoomtram terug in Hoorn. Het programma duurt ongeveer 3,5 uur.

Sinterklaas is aan boord en heeft voor iedereen een cadeautje.

Wanneer rijdt de Sint Express?

De Sint Express rijdt t/m 1 december 2019 in het weekend en op woensdag. Vertrektijden vanaf tramstation Hoorn: woensdag 13.30 uur; zaterdag en zondag 10.00 uur en 14.15 uur. Info: stoomtram.nl