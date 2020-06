Recensie ’Bigger Love’: Met een brok inde keel-video

Die videoclip van John Legend’s Bigger love gezien? Het coronagerelateerde appverkeer daarin, het videobellen tussen families, de op social media geposte dansjes afkomstig van zowel zorgpersoneel wereldwijd als zijn eigen kinderen Miles en Luna: het is één grote feelgoodshow! Wat deze vier minuten duidelijk maken is dat hoe ver we ook van elkaar af komen te staan, hoe dichter bij elkaar we komen.