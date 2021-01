Top Gear’s James May: ’Niemand gelooft dat ik een goede chef ben!’

James May hield het eerste seizoen van Oh cook! bewust eenvoudig, maar heeft al grootse plannen voor een tweede. Ⓒ Prime Video

Voor fans van The grand tour was 2020 een mager jaar met slechts één aflevering van het fameuze trio. 2021 belooft meer goeds en trapt af met James May die weliswaar absoluut niet kan koken, maar wel besloot om een kookprogramma te maken. In Oh cook! stort de autofanaat zich op recepten ’die zelfs een debiel kan bereiden’.