Jeopardy-presentator Alex Trebek overleden

„Jeopardy! is bedroefd te delen dat Alex Trebek vanmorgen vredig is overleden in zijn huis. Hij was omringd door familie en vrienden. Bedankt, Alex”, is te lezen op het Twitter-account van de spelshow.

Trebek maakte begin 2019 bekend te lijden aan alvleesklierkanker. Hoewel hij destijds vastberaden was de ziekte te verslaan, heeft hij de strijd dit weekend verloren.

De presentator was sinds 1984 het gezicht van de razend populaire show in de Verenigde Staten, waar kandidaten hun kennis moeten inzetten op verschillende vlakken.