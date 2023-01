Urk!-ster Gerda verwelkomt eerste kind: ’Lange en zware tocht’

„Het is het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb, maar dan ben ik misschien ook een beetje partijdig”, aldus Gerda. Ze omschrijft de bevalling als „een hele lange en zware tocht”. „Daarom een vreselijk groot applaus voor het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen voor de onwijs goede zorgen. Ik had het me niet beter kunnen voorstellen.”

Het babynieuws van Gerda volgt kort na het babynieuws van haar tweelingzus Mathilde. Zij beviel in november van haar zoontje Jason. Onlangs werd bekend dat Mathilde en de vader van haar baby niet langer samen zijn. „Met veel pijn in ons hart moeten wij helaas mededelen dat we hebben besloten een punt achter onze relatie te zetten”, deelde de realityster eerder deze maand op Instagram. „Doordat we onverwachts zwanger raakten, moesten wij in een korte tijd elkaar leren kennen en een relatie opbouwen en hebben we geprobeerd er het beste van te maken. Helaas zijn we erachter gekomen dat we met veel dingen niet op één lijn zitten en dus simpelweg niet bij elkaar passen.”