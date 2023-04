Deze sterren gaan de straat op om Koningsdag te vieren

Radio-dj Frank van der Lende is „op pad.” „Kind in het fietszitje en langs de vrijmarkt”, schrijft hij. Ook Douwe Bob gaat eropuit om Koningsdag te vieren. Hij deelt op Instagram een foto van zichzelf op een fiets, met een kindje voorop. „Here we go!!”, schrijft hij. ”#zwaaimaarnaardemensen.”

Bekijk ook: Zo beleefden de sterren koningsnacht

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht.

Frank Dane is als radio-dj aanwezig bij 538 Koningsdag, een muziekevenement in Breda. „Fijne Koningsdag!! Hier in Breda is het bere gezellig”, laat Dane weten. Roxeanne Hazes viert Koningsdag met haar zoontje Fender. De zangeres deelt een reeks foto’s van zichzelf en haar zoon.

Fred van Leer doet zoals ieder jaar een persiflage van prinses Beatrix. Hij adviseert de „landgenoten” om donderdag thermo-ondergoed te dragen, omdat het volgens de weersvoorspellingen vrij koud wordt donderdag.

Tekst gaat verder onder de Instagramvideo.

De koninklijke familie was donderdag in Rotterdam om Koningsdag te vieren. Willem-Alexander sloot het bezoek af door te zeggen dat alle mensen „kings and queens” zijn.