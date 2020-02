The Weeknd heeft ’knipperlichtrelatie’ met drugs

„Ik heb een knipperlichtrelatie ermee”, zegt The Weeknd in het tijdschrift CR MEN. „Het beïnvloedt mijn dagelijkse leven niet, maar het helpt me soms mijn geest open te stellen.”

De zanger vertelt niet wat voor drugs hij gebruikt, maar zegt dat ze hem kunnen helpen wanneer hij muziek maakt. „Maar als ik optreed ben ik compleet clean en probeer ik zelfs niet te drinken. Dankzij het toeren is dat meer in balans.”

Eerder zei The Weeknd dat hij jaren geleden veel gebruikte. „Ik had geen detox of zoiets dergelijks nodig, maar ik was verslaafd in de zin van dat ik dacht: fuck, ik wil deze dag niet meemaken zonder high te worden.” De zanger omschrijft de periode van 2008 tot en met 2010 als zijn „wazige jaren.”