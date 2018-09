Steven de Jong maakt docu over Afsluitdijk

Het tweetal werkt samen met It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland, en De Filmambassade, een stichting die in het noorden van het land audiovisuele projecten initieert en ontwikkelt. De Jong stelt dat het zeker nog twee jaar duurt voordat het project, dat als werktitel Afsluitdijk Nature heeft, klaar is.

De Friese filmer, bekend van hits als De Scheepsjongens van Bontekoe en De Hel van 63, werkt op dit moment aan een nieuwe serie over de Schippers van de Kameleon. Deze moet volgend jaar op televisie te zien zijn. Daarnaast werkt De Jong aan een film over Het Peerd van Ome Loeks en een nieuwe film over Snuf de Hond. Deze hoopt hij in het najaar van 2018 te gaan draaien.

De filmmaker lanceerde onlangs een nieuw filmplatform, Filmambassade.nl, waarop hij voor een paar euro zijn films en tv-series aanbiedt. Op de website zijn onder meer de series Spaak, Baas Boppe Baas en Dankert & Dankert en de films Stuk, Snuf de Hond en het Spookslot en De Scheepsjongens van Bontekoe te zien. Met de website wil De Jong onafhankelijke Nederlandse filmmakers een digitaal platform bieden waar zij hun content kunnen aanbieden zodat consumenten films en series niet illegaal hoeven te downloaden.