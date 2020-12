Kim Kardashian skipt kersttraditie met quarantaine-smoes

Het idee achter Elf on the Shelf is dat er voor ieder kind een elf in huis wordt neergezet, die overdag in de gaten houdt of zij zich gedragen. ’s Avonds vliegen ze dan naar de Noordpool om verslag uit te brengen aan de Kerstman. Omdat de elfen ’s ochtends vroeg weer terugkomen en een nieuwe positie innemen, moeten ouders de houten poppetjes voordat de kids wakker worden verzetten.

Kim bekent in haar Stories dat ze steeds vergat de vier elfen in haar huis op een andere plek neer te zetten. Daarom heeft ze boven de plank waar ze de laatste keer op stonden een briefje opgehangen aan haar kinderen. „We zitten tien dagen in quarantaine! Maar we kunnen nog steeds toveren en komen over tien dagen terugvliegen!.” Bij een foto van de mededeling schrijft Kim dat ze het helemaal zat was en even een pauze wilde inlassen.

Kim en Kanye hebben vier kinderen: dochters North (7) en Chicago (2) en zoons Saint (5) en Psalm (1).