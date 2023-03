Premium Het beste van De Telegraaf

Locatietheater ’Onder de rook van de Hoogovens’ Familiedrama rond staalfabriek Hoogovens nodigt uit tot luisteren

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. Christine van Stralen, Mingus Dagelet, Sytske van der Ster en Vefa Öcal als de familie Can. Ⓒ Foto Anne Reinke

Wat ooit onze Nederlandse trots was, daar is nog maar weinig van over. Tata Steel is dusdanig vervuilend, dat milieuactivisten en omwonenden het bedrijf het liefst zo snel mogelijk zien sluiten. Maar binnen de muren van de staalfabriek werken mensen van vlees en bloed. Schrijfster Christine Otten bundelde de diverse perspectieven in de muzikale locatievoorstelling Onder de rook van de Hoogovens.