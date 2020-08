Dinand wil release soloplaat niet verder uitstellen

Vier jaar lang was Dinand, met tussenpozen, aan de plaat bezig. Dat de release nu juist midden in een wereldwijde pandemie valt, vindt de zanger nogal ironisch. „Dan ben je vier jaar lang bezig, plan je maanden van tevoren een release en dan valt dat uitgerekend in zo’n periode. Dat is dan misschien ’how it’s meant to be’ of zo.”

Langer uitstellen is geen optie, vindt Dinand. Dan maar geen grootse release en voorlopig ook geen grote shows. „Ik heb het wel even overwogen. Als ik vier jaar heb gewacht, kan het nog wel wat langer. Maar ik dacht ook: ’waar wacht ik dan eigenlijk op?’ Want wie weet hoe het volgend jaar is? Welke regels gelden er dan?”

Terugkeer

Uitstellen zou een slechte tactiek zijn, concludeerde Dinand dan ook. „Het ligt ook niet in mijn natuur. Ik moet het gewoon nu doen en zo goed als ik kan. Daar wordt de wereld geen slechtere plek van.”

Het album markeert Dinands terugkeer in de muziekindustrie na een afwezigheid van zes jaar, toen Kane ermee ophield. Het wereldje heeft hij niet gemist, moet hij bekennen.

Vrijheid

„Al moet ik wel eerlijk zeggen: een aantal zaken vind ik hartstikke leuk nu ik het weer doe. Promotie bijvoorbeeld”, noemt Dinand. „Een aantal jaar geleden zat ik echt niet te wachten op interviews en nu vind ik het eigenlijk hartstikke leuk.”

De zanger neemt dan ook zijn vrijheid om alleen dingen op te pakken waar hij zelf gelukkig van wordt. „Als het allemaal dingen zijn die ook voor mij een mooi moment opleveren dan doe ik dat gewoon. Ik doe alles wat ik leuk vind.”

De eerste twee singles van Dinands solo-album, Whatever Comes For Me en Can You Hear Me, zijn al uit.