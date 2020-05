Zangeres Desray (2 Brothers on the 4th Floor) heeft borstkanker

Désirée Manders, zoals ze eigenlijk heet, kreeg de diagnose voor de kerst. „Een behoorlijk grote tumor van 5,5 cm… Het GOEDE nieuws is dat het NIET is uitgezaaid, en dat we er allemaal voor gaan dat ik beter ga worden. En dat geloof ik dan ook heilig! Deze strijd ga ik zeker winnen. Want ik geef nooit op.”

De zangeres krijgt chemotherapie tot en met juni en wil haar ervaringen graag delen om anderen te steunen. „Samen kunnen we de verwerking beter aan. Het sterkt mij dat ik niet alleen ben in mijn gevoel. Dankzij mijn allerliefste vriend Patrick, mijn familie en vrienden kom ik er doorheen. Meer dan ooit besef ik hoe gezegend ik ben met zulke mooie lieve mensen om mij heen.”