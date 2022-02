Simon Cowell opnieuw gewond na ongeluk met e-bike

Bronnen zeggen tegen The Sun dat de 62-jarige Brit ’mag spreken van geluk dat hij nog leeft’. Cowell, die volgens de berichten geen helm droeg, zou met een snelheid van zo’n dertig kilometer per uur over zijn stuur zijn gevlogen en vervolgens op het asfalt zijn beland.

De tabloid meldt dat voorbijgangers, wachtend op de ambulance, de bebloede tv-ster te hulp zijn geschoten. Uiteindelijk werd Cowell met ’slechts’ een hersenschudding en een gebroken arm naar het ziekenhuis gebracht.

Testritje

Het ongeluk komt een klein anderhalf jaar nadat de muziekproducent een lelijke smak maakte in Los Angeles bij een testritje op een elektrische fiets. Daarbij brak hij zijn rug op meerdere plekken.

Het had echter niet veel gescheeld of Cowell had nooit meer kunnen lopen. Het jurylid vertelde een jaar geleden aan Extra TV dat bij het fietsongeluk zijn ruggengraat bijna was verbrijzeld en dat hij meteen wist dat zijn rug was gebroken.

Cowell realiseerde zich pas later dat hij met deze verwonding beter niet in beweging had kunnen komen. „Op dat moment dacht ik alleen: ik moet naar binnen, ik kan hier niet voor de deur blijven liggen. Maar toen ik in mijn slaapkamer lag, ging ik bijna out van de pijn. Het was heel surrealistisch.”