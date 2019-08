Janet Jackson (53) voedt kind op zonder nanny

„Het is als werkende moeder best moeilijk. Ik heb geen nanny, ik doe alles zelf”, zegt Janet over de opvoeding van haar 2-jarige zoontje Eissa Al Mana. „Natuurlijk let er wel iemand op hem als ik aan het werk ben, maar daarbuiten is het alleen mijn schatje en ik.”

De zus van poplegende Michael Jackson zegt ook dat het leven van een celebrity niet voor iedereen weggelegd is. „Je moet hier echt een dikke huid voor hebben. Er zijn zo veel verleidingen en allerlei gekke dingen waardoor je zo het verkeerde pad op kan gaan.”