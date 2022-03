Kunis en Kutcher schenken 3 miljoen: ’Nooit trotser geweest om Oekraïense te zijn dan nu’

„Ik ben in 1983 in Chernivtsi in Oekraïne geboren”, vertelt Kunis in een filmpje dat zij en Kutcher opnamen voor de actie. „Ik ben in 1991 naar Amerika gekomen en heb mezelf altijd als trotse Amerikaan gezien. Ik hou van dit land en alles wat het gedaan heeft voor mijzelf en mijn familie. Maar ik ben nooit trotser geweest om Oekraïense te zijn dan nu.”

Kutcher vervolgt: „We zijn allemaal getuige van de moed van de mensen in het land waarin zij is geboren, maar we zien ook allemaal wat de mensen die voor hun veiligheid hebben gekozen nu nodig hebben.” Het acteurskoppel legt vervolgens uit dat het geld dat zij inzamelen gaat naar Flexport, een organisatie die vluchtelingen bijstaat met hulp en goederen in Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Moldavië en naar Airbnb, dat gratis tijdelijke huisvesting biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Door een grote donatie van techinvesteerder Ron Conway, die 2,5 miljoen dollar aan de actie schonk, was de inzameling op GoFundMe.org een paar uur na de lancering donderdagnacht al hard op weg naar de eerste 3 miljoen dollar.