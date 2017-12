Presentator Joost Karhof (48) overleden

Karhof was presentator van Nieuwsuur en Nieuws en Co. Daarnaast presenteerde hij vier keer de Grote Geschiedenis Quiz en was hij van 2008 tot 2014 presentator van Kunststof TV. Ook werkte hij voor NOVA en De Wereld Draait Door.

Karhof noemde zichzelf in een interview in 2015 een workaholic. „Mijn leven komt na mijn werk, altijd. Ik werk zes dagen per week, en ook nog als ik thuis ben. Een boek lezen voor Kunststof, of een voorstelling bekijken. Ik ga wel twee keer per week naar de sportschool om in vorm te blijven. Ik roei heel veel, en train met gewichten.”

De presentator was getrouwd en had twee stiefdochters. Over zijn vrouw vertelde hij in dat interview: „Ik ga graag met mijn vrouw uit eten. We gaan wel eens naar een sterrenrestaurant, maar dat vind ik eigenlijk te gemakkelijk. Het is juist leuk om iets te ontdekken zonder ster waar ze het heel goed doen.”

De hoofdredacties van Nieuwsuur en NOS Nieuws laten in een verklaring weten het nieuws niet te bevatten. „Joost was een zeer betrokken en geliefde collega, altijd dienstbaar, altijd sociaal, een kundig presentator en bovenal een fijn mens. We gaan hem ontzettend missen.”