Verdriet na plotselinge overlijden Joost Karhof

„Ik schrik mij net helemaal kapot door bericht dat NPO collega Joost Karhof plotseling is overleden. Niet te bevatten 48 jaar. Stil van”, aldus Frits Wester. „Jezus wat erg”, schrijft Claudia de Breij. Gerard Ekdom laat weten: „Wat een verdrietig nieuws.” Sandra Schuufhof schrijft op Twitter: „Ik wens zijn gezin, familie,vrienden en naaste collega’s heel veel sterkte.” Henny Huisman: „Joost Karhof(48) overleden, van dat bericht werd ik even helemaal beroerd, zo jong en plotseling, wat erg! RIP.”

Ook Luuk Ikink reageert in shock. „Wat een verdrietig nieuws.” Jan de Hoop: „Ik schrik mij helemaal te pletter. Wat vreselijk!” Leo Blokhuis laat weten: „Wat een ongelofelijk onthutsend, verdrietig nieuws is dit. Rust in vrede, vriendelijke, slimme, kundige Joost.”

Ook collega’s van de NOS laten inmiddels van zich horen. „Onze lieve collega Joost Karhof is plots overleden. Wat een droevig nieuws”, aldus Arjen van der Horst. Philip Kooke: „Om stil van te worden.” Ferry Mingelen laat weten: „Joost Karhof overleden. Wat een verdrietig nieuws. Lang met hem samen gewerkt bij Den Haag Vandaag en Nova/Nieuwsuur. Hij was een goede journalist en een erg fijne collega.” Wouke van Scherrenburg schrijft: „Niet te bevatten dat fijne collega Joost Karhof dood is, verschrikkelijk.” Tom Egbers: „Joost Karhof was een innemende, fijne man voor zijn collega’s.”