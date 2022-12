Premium Het beste van De Telegraaf

Zó wild ging het eraan toe: deze sterren bezochten de Playboy Mansion

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Waar eerder alle geheimen rondom de Playboy Mansion achter gesloten deuren bleven, klappen er sinds de dood van Playboy-baas Hugh Hefner in 2017 steeds meer ex-Playmates uit de school over wat zich daar afspeelde. Zo onthulde ex-playmate Stacey Burke onlangs nog dat voormalig glamourmodel Katie Price tijdens haar hoogtijjaren als Playmate zoveel drugs gebruikte dat ze flauw viel. Maar ook andere beroemdheden leefden er flink op los in de Playboy Mansion. Een overzicht van de meest beruchte avonden die sterren als Pamela Anderson en Mike Tyson in het landhuis beleefden!