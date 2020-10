Khloé Kardashian zoenend gespot met ’ex’ Tristan Thompson

Tijdens de quarantaine in de Verenigde Staten zou Tristan zijn ingetrokken bij Khloé en hun dochtertje True, hoewel daar zowel door Khloé als Tristan niet veel over naar buiten werd gebracht. Volgens insiders zouden Khloé en Tristan nader tot elkaar gekomen zijn, doordat ze ertoe ’veroordeeld’ waren om maandenlang thuis door te brengen. „Het heeft hen laten inzien waar het echt om draait in het leven: familie. En niets anders.”

Die situatie lijkt nu veranderd te zijn. Nu de twee zoenend zijn gespot, draaien de persen in Amerika overuren. Fans van de Kardashian-telg zijn blij dat het paar hun onenigheden achter zich heeft kunnen laten en hopen dat ze een gezinsleven kunnen opbouwen, waarbij het belang van dochter True voorop staat.