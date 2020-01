Hulplijnen staan rood na Surviving R. Kelly Part II

In de documentaire beschuldigen verschillende vrouwen zanger Robert Kelly van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. De muzikant werd na het eerste deel opgepakt en moet komend jaar in vier verschillende zaken voor de rechter verschijnen. In het tweede deel van de docu worden bizarre nieuwe details onthuld.

R. Kelly staat onder meer terecht voor seksueel geweld, het produceren van kinderporno en mensenhandel. Kelly wacht de zaken af in een gevangenis in de buurt van Chicago.