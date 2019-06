Dr. Dre aangeklaagd door voormalig huishoudelijke hulpen

Cornejo zegt bij Dr. Dre en zijn familie gewerkt te hebben van september 2015 tot september 2018. Zij was verantwoordelijk voor het doen van de was. De vrouw meent dat ze tijdens een dienst maar een paar minuten de tijd kreeg om iets te eten. Dan werd ze vaak ook nog onderbroken door één van de twee, waardoor haar tijd nog korter werd. Sowieso was er geen sprake van een standaardpauze, laat staan dat die betaald werd, zo zegt ze in de documenten die The Blast in handen heeft gekregen.

Brenes, die van september 2010 tot oktober 2017 werkzaam was als schoonmaakster en kok, heeft dezelfde klachten. Geen tijd om te pauzeren of iets te eten en als ze dan toch gauw even iets at, sommeerden Dre en Nicole haar om direct weer aan het werk te gaan.

De vroegere werknemers van Dre willen een schadevergoeding hebben. Wat de twee dames daar precies onder verstaan is niet bekendgemaakt.