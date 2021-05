Veel klachten over niet getelde stemmen Eurovisie Songfestival

De winnaar, de Italiaanse band Måneskin, won vooral dankzij het grote aantal publieksstemmen. De website DroidApp stelt dat uit eigen onderzoek is gebleken dat zeker honderden sms-stemmen onterecht ongeldig zijn verklaard.

De meeste stemmers ontvingen de berichtjes dat hun sms niet was meegeteld pas in de loop van de nacht. De afbeeldingen worden zondagochtend massaal gedeeld op sociale media. AVROTROS was zondagochtend vroeg nog niet bereikbaar voor commentaar.