Imanuelle Grives: ’Ik ben een ander persoon’

Imanuelle Grives Ⓒ Talpa

Imanuelle Grives (35) is de opvallendste naam in het rijtje deelnemers van het nieuwe SBS6-programma Alle hens aan dek, waarin vijf bekende Nederlanders in een historisch raceschip de noordelijke oceaanroute bevaren. „Er werd een levensveranderende gebeurtenis beloofd. Ha, daar had ik wel oren naar.”