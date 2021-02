John Legend bedroefd om overlijden grootmoeder

„We zijn zo dankbaar voor het leven dat mijn oma heeft mogen leiden. Voor de liefde die ze met haar vele kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft gedeeld. Ze was de liefste en attentste oma die je je maar kunt wensen. Tot aan haar dood stuurde ze ons nog allemaal een verjaardagskaart met wat geld erbij. Ook organiseerde ze elk jaar het kerstfeest dat we met de hele familie vierden, totdat we niet meer allemaal in haar kleine roze huisje in Springfield, Ohio pasten”, aldus John.

De zanger zegt ook blij te zijn dat oma Marjorie zijn carrière heeft kunnen meemaken. „Ze motiveerde de hele familie en steunde iedereen onvoorwaardelijk. Ze is veel met ons op reis geweest en ging mee toen ik voor het eerst naar de Grammy Awards mocht. Ze heeft haar hele familie tot bloei zien komen en was daar intens gelukkig mee. Wij zijn geworden wie we zijn dankzij haar en de liefde die ze ons heeft gegeven. Dat ze maar mag rusten in vrede na een indrukwekkend leven te hebben geleid.”