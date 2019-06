Margot Robbie: ’ Vreemd om vrolijke Sharon Tate te spelen’

„Het was een heel vreemde uitdaging”, zegt de 28-jarige Robbie tegen Vogue. „Ik vind het veel makkelijker om een donkere en boze rol neer te zetten.” Dat deed ze bijvoorbeeld in de film I, Tonya, over kunstschaatsster Tonya Harding. „Nu moest ik het tegenovergestelde doen.”

Once Upon a Time in Hollywood, de negende film van Quentin Tarantino, met Brad Pitt en Leonardo DiCaprio in de hoofdrollen, gaat over een tv-acteur die eind jaren ’60 voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood. De film beleefde onlangs in Cannes zijn wereldpremière. De film is vanaf half augustus te zien in de Nederlandse bioscopen.

