Omwonenden: ’Toch honderden gasten op verjaardagsfeestje Barack Obama’

Royals

John Travolta over dans met prinses Diana: ’Net als in een sprookjesboek’

John Travolta herinnert zich nog goed hoe hij in 1985 met prinses Diana danste in het Witte Huis. In de televisiespecial In Their Own Words: Diana, Princess of Wales, die zondag wordt uitgezonden, blikt de Amerikaanse acteur terug op het moment dat hij vergelijkt met een sprookje.