Within Temptation dankzij Iron Maiden in grotere zalen in VS

De tournee begint maandag in Sioux Falls in de staat South Dakota. Den Adel heeft „een klein beetje” last van zenuwen. „Dat komt omdat de mensen niet speciaal voor jou komen. Maar ik zie het eigenlijk meer als een kans, een kans om harten te veroveren. Dat is juist ook heel erg leuk.”

Het is niet de eerste keer dat Iron Maiden zijn Nederlandse collega’s heeft gevraagd voor het voorprogramma. „Vijftien jaar geleden gingen we mee naar Parijs en later werden we weer gevraagd. Al die jaren is het contact gebleven en dat is goed bevallen.” Bassist Steve Harris kwam volgens de zangeres altijd even kijken naar hun shows. „Dan zag je zo’n hoofd boven de boxen uitsteken”, zegt ze lachend.

Dezelfde passie

Een vriendschap met Iron Maiden wil Den Adel het niet noemen, maar ze denkt dat de bands bij elkaar dezelfde „muzikale passie” herkennen. „We maken hele andere muziek, maar zijn wel allebei heel erg van het vertellen van een verhaal. We hebben ook allebei dat epische en grootse.” Ook is er veel bewondering voor de Britse groep. „Iron Maiden is echt uniek in hoe spectaculair de concerten zijn. Zo groots, met veel effecten. Dat hebben zij echt uitgevonden. Dat is ook wel een inspiratie voor ons geweest.”

Iron Maiden is niet de enige band waarmee Within Temptation op tournee gaat dit jaar. Met de Amerikaanse rockgroep Evanescence staat een eerder uitgestelde toer in Europa en het Verenigd Koninkrijk gepland. Tijdens die shows zijn de bands om en om headliner. „De ene avond beginnen wij en de andere avond beginnen zij”, zegt Den Adel. Ook in die shows heeft ze veel zin. „Ik kende ze niet zo goed, maar het klikt heel goed. We maken soortgelijke muziek en hebben een beetje dezelfde uitstraling, dus leuk dat we onze fans twee bands op één avond kunnen geven.”