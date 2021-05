Tv-shows in het teken van jarige koningin Máxima

NPO 1 komt zondagavond met de registratie van Koningin Máxima: een leven vol muziek, dat woensdag plaatsvond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Máxima maakte afgelopen week een verjaardagstour door Nederland om als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas structureel muziekonderwijs op basisscholen op de kaart te zetten. Het slot van haar tour was een concert in Carré met optredens van onder anderen Carel Kraayenhof, Roel van Velzen en Jeroen van der Boom.

Ook RTL Boulevard laat de verjaardag van de koningin niet ongemerkt voorbij gaan. Het programma komt zondagavond met een special over het leven van Máxima. Royalty-experts Justine Marcella en Marc van der Linden komen aan het woord en modedeskundigen Nikkie Plessen en Leco van Zadelhoff zullen het hebben over de kleding van de koningin. Ook Job Cohen, de oud-burgemeester van Amsterdam die in 2002 het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima voltrok, is in de special te zien. Daarnaast blikken cabaretière Martine Sandifort en Sander van de Pavert (LuckyTV) terug op hun persiflages van de koningin.

Verjaardagsinterview

Matthijs van Nieuwkerk interviewde Máxima ter ere van haar verjaardag. De presentator sprak haar onlangs op Paleis Huis ten Bosch over mijlpalen uit haar leven. De uitzending van het gesprek is maandagavond te zien op NPO 1.

Aansluitend is op NPO 1 ook de tweede aflevering te zien van Dionne dichtbij Máxima. In het programma ontmoet presentatrice Dionne Stax experts en mensen die Máxima van dichtbij persoonlijk of zakelijk hebben meegemaakt. Stax reisde hiervoor onder meer naar Buenos Aires, New York en Brussel. Ook in Nederland sprak ze mensen die allemaal een unieke band of ervaring met de koningin hebben.